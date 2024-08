Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Nach Schüssen auf Reifen durch die Polizei/Untersuchungshaft gegen 65-Jährigen angeordnet

Groß-Gerau (ots)

Nachdem ein 65 Jahre alter Mann am Samstagabend (24.08.), gegen 18.00 Uhr, von einer Polizeistreife unter anderem auf seinen freilaufenden Hund auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Helvetiastraße angesprochen wurde und die Beamten in der weiteren Folge mit einer scharfen Schusswaffe bedrohte (wir haben berichtet), wurde gegen den 65-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt nun die Untersuchungshaft angeordnet. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern derweil an.

Der Hund des Mannes wurde von der Polizei in Obhut genommen und wird jetzt zunächst in einem Tierheim versorgt.

Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt.

