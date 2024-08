Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Vier Festnahmen nach versuchtem Einbruch in Gartenhütte

Bischofsheim (ots)

Vier junge Männer im Alter zwischen 17 und 19 Jahren werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Sonntagabend (25.8.) wegen des Verdachts des versuchten schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 22.15 Uhr den Einbruch in eine Gartenhütte "Am Alten Gerauer Weg" gemeldet. Die alarmierten Ordnungshüter stellten die vier Männer anschließend im Rahmen der Fahndung. Sie stehen in Verdacht, eine Scheibe der Hütte eingeschlagen und einen Zaun der Gartenparzelle beschädigt zu haben. Beute konnten sie keine machen. Die Festgenommenen kamen mit zur Wache. Dort erfolgten die Anzeigenaufnahme und erkennungsdienstliche Behandlungen. Drei von ihnen wurden nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein 18 Jahre alter Mann verblieb dagegen im Polizeigewahrsam, weil er zur Aufenthaltsermittlung wegen einer Abschiebungsverfügung gesucht wurde und keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell