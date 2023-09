Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht

Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots)

Ein noch unbekanntes Fahrzeug fuhr am Freitag gegen 18.15 Uhr in einen Gartenzaun in der Geschwister-Scholl-Straße. Dabei entstand Sachschaden von wenigen Hundert Euro. Der Verursacher entkam ungesehen vom Unfallort. Die Polizei in Gotha sucht nun Zeugen unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer: 0255948/2023. (av)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell