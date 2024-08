Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei stellt Einbrecher

Darmstadt (ots)

Ein 44-jähriger Mann konnte nach einem Einbruch in der Bleichstraße vorläufig festgenommen werden. Am Sonntagmittag (25.8.) fiel einem aufmerksamen Zeugen auf, dass ein Mann in einem Baustellencontainer randalieren würde. Dank der Täterbeschreibung konnte der Tatverdächtige noch in Tatortnähe von einer Polizeistreife des 2. Reviers gestellt werden. Der 44-Jährige hatte zuvor gewaltsam den Container geöffnet und dort Süßigkeiten und Pfandflaschen gestohlen. Der Mann verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

