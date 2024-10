Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Einbrecher festgenommen (Leinfelden-Echterdingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Ein 50-jähriger Tatverdächtiger ist am Sonntagnachmittag (06.10.2024) in Echterdingen nach dem Einbruch in eine Firma vorläufig festgenommen worden. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Den derzeitigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll der 50-Jährige in der Nacht zum Sonntag ein Fenster einer Firma im Untergeschoss eines Gebäudes in der Heilbronner Straße beschädigt haben und darüber ins Innere gelangt sein. Dort schlug er das Glaselement einer Zwischentür ein und suchte daraufhin sowohl in der Halle als auch in den Büroräumen nach Stehlenswertem.

Dabei stieß er unter anderem auf Kupferelemente im Wert von rund 10.000 Euro, die er in einen Firmenwagen lud, von dem er den Schlüssel ebenfalls im Inneren aufgefunden hatte und mit dem er anschließend flüchtete.

Ein Angestellter bemerkte den Einbruch gegen 10.45 Uhr und alarmierte die Einsatzkräfte. Diese entdeckten den gestohlenen Renault Trafic samt Diebesgut im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung kurz nach zwölf Uhr in einem Parkhaus in der Ulmer Straße. Als eine Berechtigte nach Abschluss der polizeilichen Spurensicherungsmaßnahmen das Fahrzeug abholen wollte, bemerkte sie eine Person darin und wählte den Notruf.

Die Beamten nahmen den im Fahrzeug sitzenden 50-Jährigen daraufhin vorläufig fest. Dem wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannten Italiener wird zudem vorgeworfen, den Firmenwagen ohne Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis in Betrieb genommen und mit diesem auf dem Firmengelände in der Heilbronner Straße ein geparktes Fahrzeug sowie in der Zufahrt des Parkhauses eine Höhenbegrenzung gestreift zu haben. Der am Renault entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Der Beschuldigte wurde am Montagnachmittag (07.10.2024) dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei insbesondere, inwieweit der Beschuldigte für weitere Diebstahlsdelikte in Betracht kommen könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell