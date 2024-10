Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Raubüberfall in Ostfildern-Ruit

Reutlingen (ots)

Ostfildern (ES): Raubüberfall in Ruit (Zeugenaufruf)

Ein Schmuckgeschäft in der Stuttgarter Straße in Ruit ist am Montagnachmittag überfallen worden. Ein maskierter Unbekannter betrat gegen 17.30 Uhr die Verkaufsräume und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Aushändigung von Bargeld. Als der Täter vom Inhaber angeschrien und zum Verlassen des Geschäfts aufgefordert wurde, flüchtete er ohne Diebesgut in Richtung Kreisverkehr Horbstraße/Herdweg. Er konnte im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen sowie einem Polizeihubschrauber nicht mehr angetroffen werden. Der Täter ist circa 170 Zentimeter groß und von schlanker Statur. Er war mit einem schwarzen Steppanorak sowie einer schwarzen Hose bekleidet und trug eine schwarze Sturmhaube mit Augenlöchern. Außerdem sprach er gebrochenes Deutsch. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 bei der Kriminalpolizeidirektion Esslingen oder unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell