Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Karl-Matthes-Straße

Gera (ots)

Gera: Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gestern Nacht (13.06.2024), gegen 23:15 Uhr in die Karl-Matthes-Straße aus, nachdem sich dort ein 42-Jähriger auf das Dach eines Mehrfamilienhauses begeben hatte. Offenbar befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Die Einsatzkräfte versuchten in der Folge mit dem Mann in Kontakt zu treten, wobei er eine volle Bierflasche nach diesen warf. Zum Glück wurde niemand verletzt. Letzten Endes gelang es schließlich den mit über 2,3 Promille alkoholisierten Herrn zu sichern, über die Drehleiter der Feuerwehr zum Boden zu bringen und in die Obhut medizinischer Fachkräfte zu übergeben. Die Geraer Polizei leitete bezüglich des Flaschenwurfes ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. (RK)

