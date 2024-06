Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch scheiterte - KPI Gera sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Gegen 23:40 Uhr rückten gestern (14.06.2024) mehrere Streifenwagen der Geraer Polizei in die Schleizer Straße aus, nachdem Anwohner einen vermeintlichen Einbruch in ein Geschäft in der dortigen Straße gemeldet hatten. Nach vorliegenden Informationen machten sich 3 männliche Personen an der Eingangstür des dortigen Geschäftes, welches sich hinter einem großen Supermarkt, zu schaffen. Noch vor Eintreffen flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Ein Eindringen in das Geschäft gelang nicht. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung, bei welcher auch ein Polizeihund zum Einsatz kam, misslang. Die Kripo nahm die Ermittlungen auf (Bezugsnummer 0153012/2024) und sucht nach hier nach Zeugen, welche Hinweise zu den Flüchtigen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234 - 1465 bei der KPI Gera zu melden. (KR)

