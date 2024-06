Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Keller aufgebrochen

Altenburg (ots)

Langenleuba-Niederhain: Ein unbekannter Täter ist am 13.06.2024 in der Zeit von 02:30 bis 03:10 Uhr in insgesamt zehn Keller in der Gartenstraße eingebrochen. Der Täter verschaffte sich Zugang zum Haus, drang gewaltsam in die Kellerboxen ein und durchsuchte diese. Aus einem Keller wurde ein blaues Mountainbike entwendet. Zeugen beschrieben den Täter später als eine männliche Person mit einer Körpergröße von 1,70 bis 1,80 m, welche eine tarnfarbene Hose, eine schwarze Jacke sowie weiße Schuhe trug und einen blauen Rucksack mit sich führte. Die Polizei bittet Bürger, welche Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich mit der Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0151951/2024 in Verbindung zu setzen.(CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell