Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: PKW kollidiert mit Mast

Gera (ots)

Gera. Am gestrigen Mittag (12.06.2024) um 12:10 Uhr, kam es in der Franz-Petrich-Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr 54-jährige Kia-Fahrerin die Franz-Petrich-Straße in Richtung Straße des Bergmanns. Anschließend kam sie aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Mast. Im Zuge des Unfallgeschehens kippte das Fahrzeug auf die Seite und die Fahrzeugführerin verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Zu Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden aufgenommen. (PZ)

