Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Vortest reagiert positiv auf Kokain und THC

Gernsheim (ots)

Ein 26-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle am Samstagmittag (2.11.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Kokain- und THC-Einlfuss verantworten. Gegen 13 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Gernsheim den Mann in der Bensheimer Straße und unterzog ihn einer Kontrolle. Hierbei räumte der Fahrer ein, vor kurzem einen Joint geraucht zu haben. Ein anschließender Vortest reagierte positiv auf THC und Kokain. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell