THW HB-NDS: Hochwasser in Bayern: THW-Ölschadensbekämpfer aus Bremerhaven befreien Wasser von Heizöl

Hochwasser in Bayern: THW-Ölschadensbekämpfer aus Bremerhaven befreien Wasser von Heizöl

Bremerhaven/Landkreis Augsburg

Zwei ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus dem Ortsverband Bremerhaven nahmen gestern, am 5. Juni 2024, im Landkreis Augsburg die Arbeit auf. Auf einem neu eingerichteten Separationsplatz helfen sie dabei, Heizöl aus verschmutztem Wasser abzuscheiden. Das zu trennende Öl-Wasser-Gemisch stammt aus vollgelaufenen Kellern mit Heizöltanks und wird zuvor durch die Feuerwehr abgepumpt. Anschließend transportieren die Feuerwehr und Andere das Gemisch zum Separationsplatz, der auf Betreiben des Landratsamts Augsburg entstand. Die Einsatzstelle war die erste dieser Art, die während des aktuellen Hochwassers in Bayern aufgebaut wurde.

Ziel der Ölabscheidung ist es zu verhindern, dass verschmutztes Wasser in die Abwassersysteme gelangt und die Umwelt belastet. Dafür wird das angelieferte Öl-Wasser-Gemisch mittels einer computergesteuerten Separationsanlage getrennt, die das THW in Bayern zur Verfügung gestellt hat. Solche Anlagen müssen durch speziell ausgebildete Fachhelferinnen und Fachhelfer betrieben werden. Am Einsatzort koordinieren die beiden Helfer aus dem THW-Landesverband Bremen, Niedersachsen insgesamt 45 Ölschadensfachkräfte aus anderen THW-Landesverbänden. Eine solche überregionale Zusammenarbeit ist möglich, weil die Fachgruppen des Technischen Hilfswerks bundesweit einheitlich aufgebaut sind.

Bis voraussichtlich Anfang nächster Woche werden die beiden erfahrenen THW-Freiwilligen aus Bremerhaven im Hochwassergebiet bleiben. In ihrem Heimat-Ortsverband gehören sie der Fachgruppe Ölschaden an, die unter anderem an den norddeutschen Küsten zum Einsatz kommt.

