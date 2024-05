Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zu Mittwoch im Kreihüttenmoorweg in Aurich ereignet hat. Eine Polizeistreife stellte gegen 2 Uhr in Höhe des Kreisverkehrs, Ecke Borsigstraße, einen verletzten Jugendlichen mit einem Herrenrad fest. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war der 17-Jährige mit seinem Fahrrad auf der Dornumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen. Mehrere jugendliche Radfahrer sollen ihn dann im Kreihüttenmoorweg an der Weiterfahrt gehindert und auf ihn eingeschlagen haben. Anschließend flüchteten die Unbekannten auf ihren Fahrrädern wieder in Richtung Dornumer Straße. Der 17-Jährige wurde verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 04941 606215 zu melden.

Verkehrsgeschehen

Hinte - Unfallflucht

In Hinte hat sich eine Unfallflucht ereignet. Im Zeitraum von Donnerstag, 25.04.2024, bis Dienstag, 30.04.2024, stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Gartenzaun in der Teestraße. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

