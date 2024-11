Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt" - Polizeikräfte führen Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch

Rüsselsheim (ots)

Streifen der Polizeistation Rüsselsheim haben am Montag (4.11.) zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Der Einsatz fand im Rahmen des Sofortprogramms "Sichere Innenstadt" zwischen 10 Uhr und 18 Uhr im Stadtgebiet statt. Im Kurt-Schumacher-Ring, in der Varkausstraße und Johann-Sebastian-Bach-Straße wurden stoppten die Polizeikräfte insgesamt 32 Fahrzeuge und überprüften 36 Personen. Bei den Kontrollen ahndeten sie 12 Geschwindigkeits-, sechs Gurt- und neun Handyverstöße. Im Kurt-Schumacher-Ring passierte ein 70-Jähriger die Kontrollstelle. Als er an den Einsatzkräften vorbeifuhr, streckte er dem messenden Beamten den Mittelfinger entgegen. Der Mann aus Rüsselsheim konnte eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. In einem Verfahren muss er sich jetzt wegen Beleidigung strafrechtlich verantworten. Auch einem 28-Jährigen droht nach einer Kontrolle rechtliche Konsequenzen. Er hatte in der Johann-Sebastian-Bach-Straße vor der Kontrollstelle gewendet und wollte sich scheinbar einer Überprüfung entziehen. Streifen konnten ihn einholen und kontrollieren. Der Grund für sein Verhalten könnte ein mutmaßlicher Betäubungsmitteleinfluss sein. Es folgte die vorläufige Festnahme und Blutentnahme auf der Wache. Darüber hinaus leiteten die Polizistinnen und Polizisten gegen drei Männer im Alter von 25, 31 und 40 Jahren Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell