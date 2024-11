Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: 21 gelbe und 7 grüne Karten

"Blitz für Kids" Kontrollen an der Nordschule

Groß-Gerau (ots)

Eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau hat am Montag (4.11.) zusammen mit der Schutzfrau vor Ort, Polizeioberkommissarin Fernandez, Geschwindigkeitskontrollen in der Reichenberger Straße durchgeführt. Der Einsatz fand im Rahmen der Aktion "Blitz für Kids" im Bereich der Nordschule statt und wurde von Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse unterstützt. Zwischen 7.30 Uhr und 8.45 Uhr stoppten die Einsatzkräfte insgesamt 28 Fahrzeuge, die durch die Spielstraße fuhren. Hiervon hielten sich sieben Fahrerinnen und Fahrer an die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit und wurden mit einer grünen Karte aus den Händen der Kinder belohnt. In 21 Fällen hatte die Messung jedoch eine "gelbe Karte" zur Folge, die auf das Fehlverhalten und damit verbundene mögliche Konsequenzen aufmerksam machen sollten.

