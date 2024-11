Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241101.3 Kiel: Wasserschutzpolizei Kiel deckt Gefahrgut- und Sanktionsverstoß auf

Am 30.10.2024 kontrollierten Einsatzkräfte der Wasserschutz-Polizei Kiel sowohl die Ladung eines Motortankers als auch die Ladung eines Sattelkraftfahrzeuges, der im Begriff war im Kieler Hafen an Bord einer Fähre zu gehen. Die Beamten stellten in beiden Fällen massive Verstöße fest.

Die Kontrolle des Motortankers an der Schleuse in Holtenau erfolgte zunächst aufgrund eines fehlenden Dokuments. Obwohl sich dies auf einen Übertragungsfehler zurückführen ließ, ergaben sich in weiteren Ermittlungen Hinweise auf fehlerhafte Angaben zur beförderten Ladung. Es erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem geladenen Stoff um einen solchen handelt, der den europäischen Sanktionen gegen die Russische Föderation unterliegt.

Nach Einbindung des Zolls konnte der Verdacht erhärtet werden. Bis zur endgültigen Untersuchung des geladenen Stoffes wurde dem Tanker die Weiterfahrt untersagt.

Am selben Tag unterzogen die Beamten im Hafengebiet des Norwegenkais ein Sattelkraftfahrzeug einer Routinekontrolle, welches im Begriff war an Bord einer Fähre zu fahren. Zunächst stellten die Einsatzkräfte fest, dass Gefahrgut geladen war, obwohl das Fahrzeug nicht als Gefahrguttransport gekennzeichnet gewesen ist. Bei tiefergehenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem LKW bei Auszeichnung des geladenen Gefahrguts die Mitnahme auf der Fähre untersagt worden wäre. Darüber hinaus gab es Hinweise, dass dem Fahrer des LKW Anweisungen gegeben wurden, die Ladung bewusst nicht zu kennzeichnen.

Dem Sattelkraftfahrzeug wurde die Fahrt mit der Fähre untersagt. Zudem erwartet sowohl den Fahrer als auch den Transporteur ein Bußgeld im vierstelligen Bereich.

