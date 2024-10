Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241030.3 Kiel - Zeugenaufruf nach versuchtem Totschlag - Polizei schaltet Hinweisportal nach versuchtem Tötungsdelikt

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Bergstraße zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen. Mehrere Personen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen versuchten Totschlags und sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Bei den Beteiligten handelt es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um Männer im Alter zwischen 18 - 30 Jahren. Aus einer gegen 01:10 Uhr vor einem Kiosk in der Bergstraße zunächst verbal geführten Streitigkeit entwickelte sich eine Schlägerei, bei der die Täter sich teilweise mit Gegenständen bewaffneten und aufeinander einschlugen. Mehrere Personen erlitten teils schweren Verletzungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. In einem Fall lassen die Verletzungen auf ein solches Maß an Gewaltanwendung schließen, dass ein Anfangsverdacht wegen eines Tötungsdeliktes vorliegt.

Nach Eintreffen der Einsatzkräfte ergriffen mehrere Beteiligte die Flucht über Hinterhöfe der Straße Blocksberg.

Die Kriminalpolizei Kiel und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei. Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich unter 0431-160 3333 zu melden.

Auch ist ab sofort das Hinweisportal der Landespolizei Schleswig-Holstein freigeschaltet, auf dem unter folgendem Link Videos oder Fotos hochgeladen werden können: https://sh.hinweisportal.de/

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Ricarda Blucha / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell