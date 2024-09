POL-NI: Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung

Rinteln (ots) - (KEM) Das PK Rinteln sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 11.09.2024, auf dem Parkplatz des LIDL an der Bahnhofsallee in Rinteln ereignet hat. Der von einem 40-jährigen Rintelner gemietete graue VW Passat wurde in der Zeit von 13.55 Uhr bis 14.10 Uhr durch einen bislang unbekannten Verursacher an der Beifahrertür in Form von Kratzern beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. ...

mehr