Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Loccum, ein Pkw flüchtet

Rehburg-Loccum (ots)

Loccum (ZIE)

Am Freitag, 13. September 2024, 08.45h, ereignete sich in 31547 Rehburg-Loccum (OT:Loccum) in der "Rehburger Straße" ein Verkehrsunfall.

Ein 47jähriger Mann aus Loccum befuhr hierbei mit seinem Pkw die "Rehburger Straße" aus Rtg. Ortsmitte kommend in Rtg. Rehburg. Beim Durchfahren einer Linkskurve in Höhe der Einmündung zur Straße "Windmühlenweg" kam ihm ein dunkler Pkw entgegen, der halb auf der Fahrspur des Loccumers gefahren sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich der Loccumer nach rechts aus und streifte in der Folge eine vor einem begrünten Wall befindliche Schutzmauer.

Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seine Beteiligung am Verkehrsunfall anzuzeigen.

Am Pkw des Loccumers entstand entlang der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Pkw mußte abgeschleppt werden.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Polizei Stolzenau aufgenommen und gegen den flüchtigen Pkw-Führer ein Straf- sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell