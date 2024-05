POL-ERB: Zeugen gesucht - Verkehrsunfallflucht in der Waldstraße

Darmstadt (ots) - Am frühen Freitagabend (24.05.) wurde eine Apotheke in der Darmstädter Innenstadt überfallen. Um 18:44 Uhr betrat ein unbekannter Räuber die Apotheke in der Rheinstraße und bedrohte die anwesende 63-jährige Angestellte und den 27-jährigen Angestellten mit einem Messer. Dabei forderte er Bargeld. Er griff in die Kasse und flüchtete kurz darauf ...

