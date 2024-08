Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Mengeringhausen - Handtasche aus Auto gestohlen, Verdächtiger beobachtet, Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Nur 20 Minuten hatte der Besitzer seinen silbernen VW Caddy am Samstag (3. August) in Bad Arolsen-Mengeringhausen in der Straße Am Butenbaum geparkt. Diese Zeit reichte einem Unbekannten, um eine Scheibe einzuschlagen und eine Handtasche aus dem Auto zu stehlen. Ein Zeuge konnte einen Verdächtigen beobachten.

Am Samstag gegen 20.00 Uhr stellte der Besitzer seinen VW Caddy in der Straße Am Butenbaum in Mengeringhausen ab. Etwa 20 Minuten später wollte er weiterfahren, musste aber feststellen, dass eine Seitenscheibe eingeschlagen worden war. Ein unbekannter Täter hatte eine von außen sichtbare Handtasche aus dem Auto gestohlen. In der Handtasche befand sich ein Mobiltelefon sowie 30 Euro Bargeld.

Noch während die Polizeibeamten die Anzeige am Tatort aufnahmen, konnte die entwendete Handtasche in einem Garten in der Nähe des Tatortes aufgefunden werden. In dieser befanden sich noch 10 Euro, 20 Euro und das Mobiltelefon hatte der Unbekannte vorher entnommen.

Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass er im Tatzeitraum einen verdächtigen Mann beobachtet habe. Dieser habe auffällig in viele geparkte Autos geschaut. Bei diesem Verdächtigen könnte es sich um den Täter gehandelt haben. Er soll etwa 185 cm groß sein, gelockte Haare und eine dunkle Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet war er mit einem Sweatshirt mit drei Querstreifen, blauer Jeans und Turnschuhen. war.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell