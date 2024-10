Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241029.5 Kiel - Festnahme nach Einbruch in Kiosk

Kiel (ots)

Gegen 02:00 Uhr am 29.10.2024 brachen zwei Personen in einen Kiosk am Südfriedhof ein. Sie verschafften sich über eine Fensterscheibe Zutritt und flohen mitsamt Stehlgut vor Eintreffen der Polizei. Kurze Zeit später gelang Kollegen und Kolleginnen des 2. und 3. Reviers die Festnahme.

Nach jetzigem Ermittlungsstand betrat der männliche Tatverdächtige den Kiosk, nachdem die Fensterscheibe mit einem Stein eingeworfen worden war. Der Täter habe anschließend gezielt den Kassenbereich aufgesucht. Die weibliche Beschuldigte habe sich auf dem Gehweg befunden und "Schmiere gestanden".

Die eingesetzten Beamten konnten bei Eintreffen zunächst nur die Beschädigungen feststellen. Der zeitgleich eintreffende Kioskbesitzer konnte umgehend Angaben zum Stehlgut beitragen. Anhand einer umfassenden Zeugenaussage gelang es eingesetzten Unterstützungskräften jedoch zwei Personen zu kontrollieren, auf welche die Täterbeschreibung zutraf.

Bei der Kontrolle des angetroffenen Pärchens konnte das zuvor durch den Inhaber des Kiosk festgestellte Stehlgut festgestellt werden. Die beiden Personen wurden festgenommen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Personen aus dem Gewahrsam entlassen. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren im besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

Ricarda Blucha

