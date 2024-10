Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241029.4 Lammershagen

Bellin: Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Lammershagen (ots)

Donnerstagabend kam es auf der Bundesstraße 202 in Lammershagen / Ortsdurchfahrt Bellin zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholisierten Fahrzeugführer, welcher noch diverse weitere Verstöße beging. Die Polizeistation Schwentinental hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gegen 19:15 rief ein Zeuge die Polizei und meldete einen schwarzen PKW Ford Focus C-Max mit polnischem Kennzeichen, welcher auf der B202 in der Ortschaft Bellin in Fahrtrichtung Kiel in starken Schlangenlinien geführt wurde. Der Fahrzeugführer hätte nach Angaben des Zeugen, welcher einen gelben Kastenwagen fuhr, diesen im nicht einsehbaren Kurvenbereich der Ortschaft überholt. Ein entgegenkommender silberner PKW sei aus Richtung Kiel gekommen und es konnte lediglich durch schnelles energisches Handeln des Zeugen, in Form einer Vollbremsung, ein Frontalzusammenstoß verhindert werden. Im weiteren Verlauf soll auch noch ein Busfahrer genötigt worden sein.

Die Regionalleitstelle entsandte mehrere Streifenwagen in den Bereich. Eine Besatzung der Polizeistation Schwentinental stellte das verursachende Fahrzeug im Bereich der B 202 / B 76 fest, der 35-Jährige Fahrzeugführer befand sich noch auf dem Fahrersitz. Die Beamten nahmen bei dem Mann Atemalkoholgeruch wahr. Auf der Polizeidienststelle entnahm ein Polizeiarzt dem Tatverdächtigen eine Blutprobe. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige entlassen.

Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Trunkenheit im Straßenverkehr und Nötigung. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen, die den PKW zur Tatzeit beobachtet haben oder durch diesen gefährdet wurden. Insbesondere der oder die Fahrzeugführer/in des silbernen Pkw wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04307-82360 zu melden.

Stephanie Lage

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell