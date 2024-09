Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Fahrzeuginsassen bei Unfall auf BAB 19 verstorben

Rostock (ots)

Am 28.09.2024 ereignete sich gegen 18:55 Uhr auf der BAB 19 kurz vor dem Autobahnkreuz Rostock in Fahrtrichtung Rostock Überseehafen ein schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 76-jährige Fahrer eines Ford mit vier weiteren Insassen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Mehrere Rettungswagen sowie Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Dummerstorf, Kessin, Pankelow und Kavelstorf kamen an der Unfallstelle zum Einsatz. Der Fahrzeugführer sowie eine 69-jährige Mitfahrerin erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Eine 71-jährige Mitfahrerin musste vor Ort reanimiert werden und kam schwerverletzt ins Uniklinikum Rostock. Zwei weitere 23 und 70 Jahre alten Insassen kamen schwerverletzt ins Klinikum Südstadt nach Rostock. Zur Unterstützung der Ermittlungen zum Unfallhergang kam ein Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die eingerichtete Vollsperrung gegen 22:10 Uhr aufgehoben werden. Es kam zu einem wirtschaftlichen Schaden von geschätzten 30.000 EUR Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

