Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand einer Gartenlaube

Rheinbreitbach (ots)

Am 13.07.24 gegen 14:30 Uhr meldete ein Zeuge einen Brand und eine Explosion in einer Gartenlaube im Bereich der Bürresheimer Straße in Rheinbreitbach. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand. In dieser haben sich zuvor zwei Gasflaschen befunden, welche im Verlauf explodierten. Die Gartenlaube brannte komplett aus. Es kam zu keinem Personenschaden. Im Einsatz waren Kräfte der freiwilligen Feuerwehr Rheinbreitbach sowie der Polizei Linz am Rhein. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Linz am Rhein gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell