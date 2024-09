Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall am Goetheplatz mit zwei leicht verletzten Personen

Rostock (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 14:40 Uhr kam es im Bereich des Goetheplatzes in Rostock zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, bei dem 2 Fahrzeuginsassen, darunter ein zweijähriges Kind, leicht verletzt worden sind. Nach aktuellem Stand befuhr der 65-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW Hyundai die Straße Am Vögenteich in Richtung Goetheplatz und beabsichtigte nach links in die Goethestraße abzubiegen. Dabei übersah er die aus der entgegenkommenden Richtung und vorfahrtberechtigte 35-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Fiat, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Durch die Kollision wurden die Beifahrerin des PKW Hyundai, sowie ein im PKW Fiat befindliches Kleinkind leicht verletzt. Die verletzten Beteiligten wurden mit einem RTW zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vor Ort durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000,- EUR. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme kam es für ca. 20 Minuten zu Teilsperrungen des Verkehrs im Bereich Goetheplatz. Durch die Polizei wurde eine entsprechende Verkehrsunfallanzeige aufgenommen. Anja Behnke Polizeihauptkommissarin Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen

