POL-HRO: Gefahrgutunfall auf BAB 19: Verunfallter LKW sorgt für Vollsperrung auf beiden Richtungsfahrbahnen auf Höhe Bansower Forst

Rostock (ots) - Am Nachmittag des 26.09.2024 wurden Beamte des Polizeirevier Rostock Lichtenhagen zum RSAG-Haltepunkt in die Theodor - Storm - Straße gerufen. Hier lief über den Polizeinotruf die Mitteilung ein, dass ein betrunkener Mann einen ihn fremden Jungen (11 Jahre) an den Armen gepackt und diesen unsanft auf die dortige Sitzbank gedrückt habe. Anschließend bestieg der Mann einen Bus und fuhr weg. Durch die ...

