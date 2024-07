Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Mountainbike entwendet - Durch Schläge verletzt - Sachbeschädigung - Polizeibeamte beleidigt - Cabrio-Dach aufgeschlitzt - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Einbruch in Gartencenter

Gewaltsam verschafften sich Unbekannte am Montagmorgen zwischen 2 und 2.25 Uhr Zutritt in ein Gartencenter in der Wilhelm-Merz-Straße. Offenbar zielgerichtet begaben sich die Täter zu den Kassen, in denen sich jedoch kein Geld befand. Die Unbekannten durchsuchten in dem Ladengeschäft die Schränke in einem Büro und im Verkaufsraum, blieben jedoch ohne Beute, da sich in allen Behältnissen lediglich Akten befanden. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mountainbike entwendet

Zwischen 17 und 17.30 Uhr am Sonntagnachmittag wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke Merida Matts 7.20 entwendet, das in der Alfred-Delp-Straße abgestellt war. Das Rad hat einen Wert von rund 550 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: 15.000 Euro Sachschaden

Auf rund 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 39-Jähriger am Sonntagnachmittag verursachte. Gegen 14.30 Uhr befuhr er mit seinem Seat die Bahnhofstraße in Wasseralfingen. Der 39-Jährige setzte dann den linken Blinker, verringerte die Fahrgeschwindigkeit und steuerte den Pkw leicht nach rechts um auszuholen, da er verbotenerweise wenden wollte. Ein 41-Jähriger, der mit seinem VW hinter dem Seat fuhr, ging davon aus, dass der 39-Jährige nach rechts in eine Hofeinfahrt abbiegen wird und überholte das Fahrzeug, wobei es zum Zusammenstoß kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Aalen-Fachsenfeld: Durch Schläge verletzt

Eigenen Angaben zufolge wurde ein 39-Jähriger am Samstagnachmittag von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen. Der Mann hielt sich zwischen 16 und 17 Uhr in einem Freizeitpark in der Hans-Sigmund-Straße auf, wo er zunächst von einem Mann mehrfach mit den Fäusten gegen den Kopf geschlagen wurde. Während der Mann zuschlug, kamen zwei weitere Männer hinzu, von denen wenigstens einer ebenfalls auf den 39-Jährigen einschlug. Dieser erlitt zudem eine ca. 7 cm lange Schnittwunde, die ihm von einem der Angreifer zugefügt wurde. Die Auseinandersetzung, die von mehreren Personen geschlichtet wurde, fand unmittelbar vor dem Kassenbereich statt. Bei den Angreifern handelt es sich um drei männliche Personen, die allesamt zwischen 30 und 45 Jahre alt sind; bei zweien soll es sich um Brüder handeln. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise zu den Männern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Fachsenfeld: Sachbeschädigung

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den Unbekannte zwischen Samstagmittag 12 Uhr und Sonntagmorgen 8 Uhr verursachten, als sie die Scheibe eines Buswartehäuschens in der Kirchstraße beschädigten. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Ellwangen: Pedelec-Fahrer bei Sturz verletzt

Ein 48-Jähriger befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr mit seinem Pedelec die Georg-Elser-Straße in Richtung Landeserstaufnahmestelle. Aufgrund Alkoholeinfluss stürzte der Radler auf die Straße, wobei er sich mehrere Verletzungen zuzog. Der 48-Jährige, der rund 2,5 Promille aufwies, wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, an seinem Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Unterschneidheim: Radler von Pkw erfasst

Auf der Tannhäuser Straße fuhr ein 71-Jähriger am Sonntagabend gegen 18 Uhr mit seinem Ford hinter einem Fahrradfahrer her, wobei er sich dem Rad so näherte, dass sein Pkw das Hinterrad des Fahrrades erfasste. Hierbei stürzte der 59 Jahre alte Radler auf die Windschutzscheibe des Fahrzeuges. Der 59-Jährige hatte Glück im Unglück; er erlitt lediglich leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6000 Euro.

Bopfingen: Gegenstände entwendet - Polizeibeamte beleidigt

Eine 20-Jährige, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, betrat am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr ein Ladengeschäft in der Wettegasse, wo sie ihre Kleidung ablegte und sich mit Leggings und Bluse neu ausstattete. Die Frau nahm sich dann eine Handtasche und füllte diese mit Gegenständen und wollte anschließend das Geschäft verlassen. Am Ausgang traf sie auf Beamte des Ellwanger Polizeireviers, die zwischenzeitlich von Mitarbeitern des Ladens verständigt worden waren. Als sie diese erkannte, versuchte sie aus dem Geschäft zu flüchten. Hierzu versuchte sie aus mehreren Körben und Bügeln eine Art "Rammbock" zu konstruieren. Die Frau konnte von den eingesetzten Kräften vorläufig festgenommen werden. Gegen diese Maßnahme wehrte sie sich vehement und beleidigte die Beamten.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Abbiegen

Mit ihrem VW Touran streifte eine 41-Jährige am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr beim Abbiegen von der Straße "In der Vorstadt" in die Bühlgasse den an der Einmündung stehenden Renault einer 24-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Cabrio-Dach aufgeschlitzt

Zwischen Samstagabend 20 Uhr und Sonntagmittag 14 Uhr schlitzte ein Unbekannter das Dach eines Mazda-Cabrios auf, das in dieser Zeit auf einem Parkplatz in der Taubentalstraße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendete der Täter dann einen Rucksack. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Angaben vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell