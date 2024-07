POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Winnenden: Brand in Kellerraum Am Freitag gegen 22:20 Uhr musste die Feuerwehr Winnenden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den Steinweg ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum, der offenbar als Waschküche genutzt wurde, ein Wäschehaufen brannte, weshalb es zu einer entsprechenden Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte ...

mehr