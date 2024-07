Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Brände, Vermisstensuche

Aalen (ots)

Winnenden: Brand in Kellerraum

Am Freitag gegen 22:20 Uhr musste die Feuerwehr Winnenden zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in den Steinweg ausrücken. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum, der offenbar als Waschküche genutzt wurde, ein Wäschehaufen brannte, weshalb es zu einer entsprechenden Rauchentwicklung kam. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Der Oberbürgermeister von Winnenden war am Brandort, um sich ein Bild über das Ausmaß zu machen. Er veranlasste die notwendig gewordene, anderweitige Unterbringung der acht Bewohner des Gebäudes, da das Gebäude durch die starke Rauchentwicklung derzeit nicht bewohnbar ist. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Die Schadenshöhe an dem Gebäude kann noch nicht abgeschätzt werden. Aufgrund der ersten polizeilichen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Wäschehaufen vorsätzlich durch eine bislang unbekannte Person oder Personen entzündet worden war. Die Fahndung durch mehrere Polizeistreifen blieb erfolglos. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Korb: Sicherungskasten gerät in Brand

Am Freitag gegen 23:30 Uhr wurde die Feuerwehr Korb zu einer Rauchentwicklung in die städtische Notunterkunft in der Brucknerstraße alarmiert. In einem Zimmer war es im Sicherungskasten, offenbar aufgrund eines technischen Defekts, zu einem Schmorbrand gekommen. Der Bewohner des Zimmers konnte den Brand noch vor Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte, mit einem Feuerlöscher löschen. Das Zimmer ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Die anderen Bewohner des betroffenen Gebäudes konnten gegen 00:40 Uhr in ihre Wohnung zurückkehren.

Weinstadt - Großheppach: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Am Freitag gegen 22:30 Uhr befuhr ein 36-Jähriger den Radweg in der Brückenstraße mit seinem Fahrrad und kam, etwa auf Höhe der dortigen Remsbrücke, aufgrund seiner Alkoholisierung ohne Fremdbeteiligung zu Fall. Hierbei erlitt der 36-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei ihm musste eine Blutentnahme veranlasst werden. Der Sachschaden am Fahrrad beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Schorndorf: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Am Freitag gegen 23:05 Uhr fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Fahrrad in der Rosenstraße und stürzte alleinbeteiligt kurz vor der Einmündung zur Werderstraße. Bei dem Sturz wurde der Mann schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Da der Mann unter Alkoholeinwirkung stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Welzheim: Vermisstensuche

Am Samstag gegen 03:35 Uhr wurde eine Suchaktion nach einem 47-jährigen Mann aus Welzheim eingeleitet. Bei dem Mann musste von einer hilflosen Lage ausgegangen werden. Zur Fahndung waren neben mehreren Streifenwagen ein Polizeihubschrauber ab 04:45 Uhr im Einsatz. Eine Rettungshundestaffel aus dem Rems-Murr-Kreis war ebenfalls alarmiert worden, kam letztendlich aber nicht zum Sucheinsatz, da es zwischenzeitlich gelungen war, mit dem Mann Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell