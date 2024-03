Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim -Zeugen gesucht

Bad Bentheim (ots)

Die Polizei sucht nach Zeugen nach einem Vorfall, der sich am Donnerstag gegen 18.30 Uhr an der Rheiner Straße in Bad Bentheim ereignete. Dabei überholte zunächst ein bislang bekannter Fahrer eines weißen Pkw den Fahrer eines Toyota. Aufgrund der rasanten Fahrweise blinkte das Opfer kurz mit dem Fernlicht auf. Anschließend bremste der Unbekannt mit dem weißen Pkw bis zum Stillstand ab, stieg aus, schlug mit beiden Fäusten auf das Dach des Toyota und setzte daraufhin die Fahrt fort. In Schüttorf vor der Ampelkreuzung Bahnhofstraße/Fabrikstraße stieg die unbekannte Person erneut aus seinem Fahrzeug, blieb vor dem Toyota stehen und gestikulierte in Richtung des Fahrers. Diese Situation wiederholte sich abermals auf einem anliegendem Parkplatz. Die Zeugen des Vorfalles können sich bei der Polizei Bad Bentheim unter der Nummer 05922/776600 melden.

