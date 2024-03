Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Zwei versuchte Aufbruch von Zigarettenautomaten

Bawinkel (ots)

Am vergangenen Sonntag gegen 3 Uhr kam es in der Lindenstraße zu einem versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Bislang unbekannte Täter hatten vergeblich versucht den Automaten gewaltsam aufzubrechen. Darüber hinaus kam es in der Nacht zu Donnerstag gegen 02:15 Uhr in der Lindenstraße zu einem weiteren Versuch einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902 - 949620 zu melden.

