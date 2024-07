Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Vandalismus - Unfälle

Aalen (ots)

Waiblingen-Bittenfeld: Vandalismus

Bisher unbekannte Personen begaben sich am Sonntagabend auf das Areal einer Firma in der Schillerstraße und besprühten ein Fahrzeug und ein Gewächshaus mit Farbe. Weiterhin wurden Mülleimer ausgekippt und der Unrat verteilt sowie sämtliches Gemüse im Gewächshaus herausgerissen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Berglen: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr am Sonntagnachmittag kurz nach 16:30 Uhr die L 1140 von Hößlinswart in Richtung Rohrbronn. In einer Kurve kam er aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem entgegenkommenden Renault einer 66 Jahre alten Autofahrerin kollidierte. Der Jugendliche wurde beim Unfall schwer verletzt, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.

Murrhardt: Gestürzte Motorradfahrerin

Eine 42-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Sonntag gegen 12.45 Uhr die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Fornsbach. Infolge Unachtsamkeit fuhr sie gegen einen Bordstein, stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst medizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Fellbach: Einbruch

In der Stuttgarter Straße wurde am Sonntag zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr in ein Geschäft eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hierbei Tabakwaren und Wasserpfeifen im Wert von ca. 700 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung des Tatgeschehens um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Königstraße beim Vorbeifahren einen dort parkenden Pkw VW Golf und verursachte hierbei einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Danach flüchtete er ohne den Vorfall, der sich zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag ereignete, anzuzeigen. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Schorndorf: Gartenhaus aufgebrochen

Auf einem Gartengrundstück im Gewann Pfaffenbrunn wurde zwischen Freitag- und Sonntagabend eine Gartenhütte aufgebrochen. Es wurde hierzu ein Fenster aufgebrochen. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist bislang noch unklar. Zeugen, die zu dem Vorfall sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bitte mit der Polizei Schorndorf unter Tel. 07181/2040 in Verbindung setzen.

