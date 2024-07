Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle - Brand - Diebstahlsdelikte

Aalen (ots)

Blaufelden: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntagnachmittag gegen 17:15 Uhr die Kreisstraße 2530 von Raboldshausen in Richtung Herrentierbach. Zeitgleich bog ein 51 Jahre alter Traktorfahrer von Lentersweiler kommend nach links auf die K 2530 ab. Der Motorradfahrer, der nach derzeitigem Kenntnisstand mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, führte daraufhin eine Vollbremsung durch, wich nach links aus und kam von der Straße ab. In einem Acker kam er letztlich zum Liegen. Der 17-Jährige erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Crailsheim: Brand in einer Wäscherei

In der Nacht auf Montag kam es in einer Wäscherei in der Straße In der Kürz zum Brandausbruch. Kurz nach 2 Uhr verständigte ein Zeuge die Rettungskräfte. Nach bisherigem Kenntnisstand gerieten mehrere Wäschecontainer in Brand. Die Crailsheimer Feuerwehr kam mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer, das auch auf das Gebäude übergegriffen hatte, war gegen 4:20 Uhr gelöscht. Der beim Brand entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf 80.000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Fichtenberg: Diebstahl aus Automaten

Mit einem unbekannten Gegenstand wurde am Montag gegen 1.15 Uhr die Scheibe eines Automaten, der in der Straße Obere Riedwiesen aufgestellt ist, zerschlagen und aus dem Automaten mehrere Vipes entwendet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 zu melden.

Gaildorf: Fernseher entwendet

Aus einem Raum, oberhalb einer Garage in der Breslauer Straße, wurde zwischen Mittwoch und Sonntag ein Fernseher der Marke Samsung entwendet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0791/4000 beim Polizeirevier Schwäbisch Hall zu melden.

Vellberg: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Sonntag gegen 15.30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Lenker eines Honda Motorrades die Kreisstraße 2665 von Großaltdorf in Richtung Oberscheffach. In einer scharfen Rechtskurve kam er auf einem Bitumenstreifen ins Schleudern und im weiteren Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich das Motorrad mehrfach. Der Kradlenker zog sich hierdurch schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Ein Ford Focus, der in der Sulzdorfer Straße geparkt war, wurde zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr vermutlich von einem vorbeifahrenden LKW beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791/4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: 11-Jähriger am Fußgängerüberweg verletzt

Am Freitag um 15:45 Uhr wollte ein 11-jähriger Junge am Fußgängerüberweg in der Hessentaler Straße mit seinem Fahrrad die Straße überqueren. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer der seinerseits die Hessentaler Straße in Richtung Kreisverkehr Einkornstraße befuhr, erkannte dies nicht und kollidierte mit dem Fahrrad. Der Junge wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

