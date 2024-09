Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall am Freitagmorgen sorgt für Verkehrsbehinderungen auf der BAB20 Höhe Kröpelin

BAB20/ Kröpelin (ots)

Am heutigen Morgen kam es gegen 06:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 20 kurz hinter der Anschlussstelle Kröpelin in Fahrtrichtung Stettin. Ein 40-jähriger Deutscher wollte offenbar mit seinem VW einen LKW überholen und übersah dabei den nachfolgenden Verkehr. Zwei bereits auf der Überholspur fahrende Fahrzeugführer konnten jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und stießen in der Folge mit dem jeweils vorausfahrenden PKW zusammen. Dabei verletzte sich eine 57-jährige Deutsche schwer und musste zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bad Doberan verbracht werden. Alle drei Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe und der verunreinigten Fahrbahn musste diese durch die Autobahnmeisterei und die Firma Rowerk wieder gesäubert werden. Im Rahmen der Abarbeitung der Verkehrsunfallaufnahme samt Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die BAB 20 bis 09:00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr an der Anschlussstelle Kröpelin umgeleitet werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 80.000EUR geschätzt.

