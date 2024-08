POL-PPWP: Mit gestohlenem Motorrad Unfall gebaut

Polizeipräsidium Westpfalz

Hütschenhausen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag (4./5. August) im Bereich Hütschenhausen Personen mit einem orangefarbenen Motorrad aufgefallen sind. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden.

Die orangene Geländemaschine der Marke KTM wurde am frühen Montagmorgen am Ortsausgang in Richtung Schanzerhof, in Höhe der Einmündung von der L356 in die K1, aufgefunden. Weil das Motorrad offensichtlich in einen Unfall verwickelt war, vom Fahrer aber jede Spur fehlte, wurde zunächst die Umgebung abgesucht. Es konnte aber niemand entdeckt werden.

Die Polizeibeamten ermittelten den Fahrzeughalter und fuhren die Adresse an. Dort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntagabend, 22 Uhr, und Montagmorgen, 5 Uhr, das Zweirad gestohlen hatten. Die Spuren vor Ort verrieten, dass die Diebe die Maschine von ihrem Standort "Am Weiherberg" auf den benachbarten Taubenweiherweg schoben. Dort schlossen sie die Enduro kurz und starteten eine Spritztour. - Allerdings kamen sie nicht weit: Auf der nahegelegenen L356 geriet das Motorrad offenbar auf das Bankett neben der Fahrbahn, und noch vor dem Einmündungsbereich zur K1 stürzte der Fahrer. Die Maschine rutschte gegen ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel und blieb schließlich einige Meter weiter im Grünstreifen liegen - wo sie später gefunden wurde.

Ob der oder Täter sich bei dem Sturz verletzten, ist unklar. Eine Abfrage in den umliegenden Krankenhäusern verlief negativ.

Auf den oder die Unbekannten warten Strafanzeigen wegen des Fahrzeugdiebstahls und der Unfallflucht. Außerdem dürften noch einige Kosten hinzukommen: Angefangen beim Schaden am Motorrad (geschätzt: 4.000 Euro), über das beschädigte Verkehrszeichen, bis hin zum Einsatz der Feuerwehr, die sich um die auslaufenden Betriebsstoffe am Unfallfahrzeug kümmerte. |cri

