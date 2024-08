Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Die Polizei - dein Freund und Helfer

Kaiserslautern (ots)

Normalerweise bestimmen Verkehrsunfälle, Diebstähle und ähnliche Vorfälle den Alltag eines Polizisten. Anders am Mittwochmittag, als mehrere Polizistinnen und Polizisten zu Fuß in der Innenstadt unterwegs waren. Die Beamten trafen dabei auf viele Bürgerinnen und Bürger. Es wurden einige sehr nette Gespräche zu polizeirelevanten Themen geführt. Auch allerei Fragen der Passanten beantworteten die Beamten gerne. Zu einem besonderen Vorfall kam es auch noch, als eine männliche Person am St.-Martins-Platz aufgrund gesundheitlicher Probleme zu Boden fiel und die Beamten den Herren unterstützten und versorgten. Auch eine ältere Dame, welche aufgrund körperlicher Einschränkungen nur erschwert zu Fuß unterwegs ist, unterstützten die Frauen und Männer in Blau und brachten sie fußläufig bis zu ihrem Ziel. |clm

