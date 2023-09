Polizei Lippe

POL-LIP: Lage/Leopoldshöhe. Erfolgreicher Schlag gegen Rauschgiftkriminalität - 1100 Cannabis-Pflanzen sichergestellt und vier Männer festgenommen.

In einer koordinierten Aktion gelang es am Donnerstagmorgen (31.08.2023) der lippischen Polizei, gleichzeitig in zwei Objekten im Kreis Lippe zwei professionell betriebene Cannabis-Plantagen zu durchsuchen und vier Personen festzunehmen. Aufgrund eines Hinweises aus einem laufenden Verfahren der Staatsanwaltschaft Kleve wurden die Tatorte in Lage, Billinghauser Straße und in Leopoldshöhe, Am Rosenhagen identifiziert. Nach umfangreichen Ermittlungen der lippischen Kriminalpolizei fanden die Durchsuchungen mit Unterstützung von Fremdkräften der Einsatzhundertschaft am Donnerstagmorgen ab 05:30 Uhr statt und führten zur Festnahme von vier albanischen Männern im Alter von 31, 31, 33 und 39 Jahren. Die Häuser wurden komplett umgebaut und als industrielle Hanfzuchten genutzt. Die Polizei stellte in den Objekten insgesamt 1100 Pflanzen sicher, die sich teilweise in einer Höhe von 1,20 m bis 1,50 m befanden. Der Straßenverkaufswert kann nicht abschließend beziffert werden. Die Pflanzen wurden mit Lkw des Technischen Hilfswerk sichergestellt und werden fachgerecht entsorgt. Die Verdächtigen, dessen Rolle nun im weiteren Verfahren geklärt werden muss, wurden dem Haftrichter vorgeführt und befinden sich in Untersuchungshaft.

