POL-KI: 241029.1 Strande - Festnahme nach Einbruch in Strandrestaurant - zwei Täter noch flüchtig

Kiel (ots)

Am 27.10.2024 um 05:25 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Restaurant in Strande. Der oder die Täter entwendeten Wechselgeldbestände und flüchteten zunächst. Ein Tatverdächtiger konnte im Nahbereich durch Polizeikräfte des 2. Reviers festgenommen werden.

Ein Zeuge meldete der Polizei Leitstelle am frühen Sonntagmorgen verdächtige Personen im Nahbereich einer Lokalität in Strande. Die eingesetzten Beamten konnten bei ihrem Eintreffen am Einsatzort drei flüchtende Personen wahrnehmen und direkt die Verfolgung aufnehmen. Zeitgleich stellten weitere Polizeibeamte fest, dass sich augenscheinlich unbefugt Zutritt verschafft worden war. Eine Person konnte noch vor Ort festgenommen werden. Zwei weitere Personen flüchteten unerkannt. Beide waren komplett dunkel gekleidet, weitere Angaben zum Erscheinungsbild können nicht gemacht werden.

Das Kommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Personen machen können, die sich zum Tatzeitpunkt im Bereich verdächtig verhalten haben. Diese werden gebeten, sich unter 0431/160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

