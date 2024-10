Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241028.1 Kiel: 75-Jähriger tödlich verunfallt

Kiel (ots)

Am späten Samstagabend ereignete sich in der Kaistraße in Fahrtrichtung Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades alleinbeteiligt stürzte und im Anschluss mit der dortigen Mittelinsel kollidierte. Das 2. Polizeirevier Kiel hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Zeugen berichteten, dass der Rollerfahrer gegen 22:15 Uhr die Kaistraße in Richtung Ziegelteich befuhr und auf Höhe der Hausnummer 54 ohne Fremdbeteiligung unvermittelt die Fahrbahn nach links verließ. Hier kollidierte der Fahrer des Leichtkraftrades mit der Mittelinsel und kam zu Fall. Der Fahrer blieb reglos liegen. Passanten leisteten Erste Hilfe und leiteten bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte eine Reanimation ein. Der 75-Jähriger verstarb im Anschluss im Krankenhaus.

Ein medizinischer Notfall als Unfallursache kann nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausgeschlossen werden.

Stephanie Lage

