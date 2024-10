Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Zeugen gesucht

Ringsheim (ots)

Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben nach einem Überfall auf eine Tankstelle am späten Montagabend die Ermittlungen wegen schweren Raubes eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zu Folge, habe eine bislang unbekannte männliche Person gegen 23:00 Uhr eine Tankstelle in der Herbolzheimer Straße betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld gefordert. Im Zuge eines Gerangels habe sich ein Schuss gelöst, wodurch das Opfer leichte Verletzungen erlitt. Der Täter flüchtete anschließend mit der Beute mittels Fahrrad in Richtung Ringsheim.

Zeugen, die auffällige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 mit den Beamten des Kriminaldauerdienstes in Verbindung zu setzen.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell