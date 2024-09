FW-EN: 3 Einsätze am Freitag für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Esborn wurde am Dienstag, 24.09.2024 um 19:28 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "Am Böllberg" alarmiert. Hier war es in einem Waldgebiet zu einem Einsatz des Rettungsdienstes gekommen. Aufgrund des unwegsamen Geländes unterstützen die Einsatzkräfte die Besatzung des Rettungswagens und den Notarzt bei der medizinischen Versorgung und dem anschließenden ...

mehr