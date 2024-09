Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Rettungshubschraubereinsatz am Freitag

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Freitag, 20.09.2024 um 16:26 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Oberwengerner Straße alarmiert. Hier wurde an einer Einsatzstelle des Rettungsdienstes ein Rettungshubschrauber benötigt. Es war eine Person aus ca. 6 m Höhe durch eine Lichtkuppel in eine Scheune gefallen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde durch die Kreisleitstelle gleich ein Hubschrauber alarmiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Landung auf einer angrenzenden Wiese ab und verbrachten das medizinische Personal zur Einsatzstelle. Nach der Behandlung vor Ort wurde die 60-jährige männliche Person mit dem Hubschrauber in ein Spezialkrankenhaus geflogen. Der Start von Christoph 8 wurde ebenfalls durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr abgesichert. Der Einsatz konnte nach 65 Minuten beendet werden.

