FW-EN: Herdecke - Brand im Industriebetrieb (Erstmeldung)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Feuerwehr Herdecke wurde 09:14 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem chemischen Industriebetrieb an der Wetterstraße in Herdecke alarmiert. Hier war es im Bereich eines unterirdischen Rohstofflagers zu einem Kabelbrand und einer damit einhergehenden Verrauchung des Bereiches gekommen. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte gab es eine leichte Rauchentwicklung in dem Bereich. Es wurde direkt ein Löschangriff von zwei Seiten aufgebaut. Es gab keine verletzen Personen. Die Erkundung zeigte, dass die in diesem Bereich befindlichen Rohstofftanks unbeschädigt geblieben sind. Die Rauchentwicklung ließ sich auf einen vermutlichen Kabelbrand zurückführen.

Die Verrauchung wird jetzt mit einem geeigneten Be- und Entlüftungsgerät durch die Feuerwehr beseitigt. Aufgrund dessen, dass Brandrauch ins Freie austritt, wurde durch die Kreisleitstelle vorsorglich eine NINA-Warnung für den Bereich der Wetterstraße veröffentlicht. Die Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und die Klimaanlagen abzuschalten. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand und besteht zu keinem Zeitpunkt.

Zur Unterstützung der Einsatzkräfte der Feuerwehr Herdecke sind ebenfalls ein Löschzug der Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie die Sondereinsatzgruppe Information- und Kommunikation der Feuerwehr Witten vor Ort. Der stv. Kreisbrandmeister des Ennepe-Ruhr-Kreises ist ebenfalls vor Ort.

Der Einsatz dauert derzeit noch an und ein Einsatzende kann nicht genannt werden.

