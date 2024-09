Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm, Tragehilfe und Tierrettung

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Volmarstein wurden in der Nacht zum Freitag, 13.09.2024 um 01:40 Uhr zu einem Industriebetrieb in der Straße "Auf der Bleiche" alarmiert. Hier hatte die Brandmeldeanlage einen Alarm ausgelöst. Die Erkundung in dem Bereich ergab, dass ein Rauchmelder aufgrund eines technischen Defektes in einer Absauganlage ausgelöst hatte. Da keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren, wurde der Einsatz nach 45 Minuten beendet und die Einsatzstelle einem Verantwortlichen übergeben.

Die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel wurde dann um 06:27 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Königstraße alarmiert. Hier musste eine Person schonend aus dem Mehrfamilienhaus zum bereitstehenden Rettungswagen verbracht werden. Die Tragehilfe wurde über die Drehleiter durchgeführt und der Einsatz nach 50 Minuten beendet.

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 08:16 Uhr zu einem Tier in Notlage auf einer Grünfläche in der Straße "An den drei Eichen" alarmiert. Hier hatte eine aufmerksame Spaziergängerin festgestellt, dass sich ein Schaf in einem Gebüsch verfangen hatte. Durch die Einsatzkräfte wurde die Weide über eine Steckleiter begangen. Dabei bekam das Tier aber offensichtlich Panik, dass es sich dann doch selbst befreien konnte. Der Einsatz wurde daraufhin nach 35 Minuten abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell