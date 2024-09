Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Heimrauchmelder und Brandmeldealarm im Schulzentrum

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Dienstag, 10.09.2024 um 20:12 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in der Wilhelmstraße alarmiert. Hier hatte ein Nachbar einen Rauchwarnmelder wahrgenommen und richtigerweise die Einsatzkräfte alarmiert, da in der betroffenen Wohnung auch niemand öffnete. Der Angriffstrupp ging zunächst zur Erkundung in den Treppenraum vor. Parallel wurde eine Erkundung über die Drehleiter durchgeführt. Während dieser Maßnahmen erschien ein Angehöriger und brachte einen Schlüssel der Wohnung mit. Die Wohnung wurde kontrolliert und es konnte festgestellt werden, dass der Rauchmelder ohne ersichtlichen Grund ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin nach 25 Minuten beendet.

Am Mittwoch wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein um 08:01 Uhr zu einem Brandmeldealarm am Gymnasium in Oberwengern alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren das Gebäude und die angrenzende Sporthalle schon vorbildlich geräumt. Durch den Angriffstrupp wurde der Bereich im Gang zur Sporthalle erkundet. Hier konnte festgestellt werden, dass ein Handdruckknopfmelder ausgelöst hatte. Dieser wurde versehentlich beim Spielen mit einem Ball im Gang ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde der Schulleitung übergeben und die Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei konnten den Einsatz nach 35 Minuten beenden.

