FW-EN: Wetter - Gasgeruch und Baum auf Pkw

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Dienstag, 10.09.2024 um 16:28 Uhr zu einem Gasgeruch in Magellanstraße alarmiert. Hier hatte der Anrufer richtigerweise die Feuerwehr alarmiert, da ein CO-Warnmelder im Haus ausgelöst hatte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war das Haus komplett geräumt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde der betroffene Keller kontrolliert. Hierbei konnte eine Undichtigkeit an der Heizungsanlage festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde an den Energieversorger sowie einen Installateur übergeben. Der Einsatz konnte nach 35 Minuten beendet werden.

Um 18:14 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung für die Löscheinheit Wengern. In der Wittener Straße war aus ungeklärter Ursache ein Baum umgestürzt, welcher einen abgestellten Pkw beschädigt hatte. In Absprache mit der betroffenen Person wurde der Bereich abgeflattert und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden.

