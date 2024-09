Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - gemeldete Explosion in Grundschöttel

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Grundschöttel, Volmarstein, Alt-Wetter und Wengern wurden heute Morgen um 08:04 Uhr zu einer gemeldeten Explosion in einem Produktionsgebäude in der Straße "An der Brille" alarmiert. Der Anrufer gab an, dass es im Bereich der Heizungsanlage zu einer Explosion gekommen sei und alle Personen das Gebäude verlassen hätten. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde der Bereich von einem Trupp unter Atemschutz kontrolliert. Hierbei konnten zunächst keine Anzeichen eines Brandes festgestellt werden. Mithilfe eines Messgerätes wurden der Heizungsraum und die angrenzenden Räume auf erhöhte Werte kontrolliert. Diese konnten ebenfalls nicht festgestellt werden. Die Gaszufuhr zu dem Gebäude wurde durch die Einsatzkräfte abgestellt. Durch das Versorgungsunternehmen "AVU" wurden ebenfalls noch Kontrollmessungen durchgeführt. Auch dabei konnten keine kritischen Werte festgestellt werden. Die Mitarbeiter aus dem betroffenen Betrieb wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten aber alle unverletzt vor Ort verbleiben. Die genaue Ursache konnte durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt werden. Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell