Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - lauter Knall im Ortsteil Esborn und Heimrauchmelder in Alt-Wetter

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Esborn, Wengern und Alt-Wetter wurden am Montag, 23.09.2024 um 17:51 Uhr zu einer gemeldeten Explosion in der Straße "Altenhains Berg" alarmiert. Anwohner hatten hier eine sehr starke Detonation, sowie eine Rauchentwicklung wahrgenommen und richtigerweise die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte keine Rauchentwicklung mehr festgestellt werden. Eine Erkundung in dem kompletten Bereich führte ebenfalls zu keinem Erfolg, sodass die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde. Diese führen jetzt weitere Ermittlungen durch. Für die Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes war der Einsatz nach 30 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde heute Morgen um 06:41 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Bismarckstraße alarmiert. Hier hatte eine Spaziergängerin beim Ausführen ihres Hundes das Warnsignal wahrgenommen und richtigerweise die Rettungskräfte alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte allerdings kein ausgelöster Rauchmelder mehr wahrgenommen werden. Da die Anruferin den genauen Auslöseort angeben konnte, wurde durch den Einsatzleiter an der Adresse geklingelt. Hier gaben die Anwohner dann an, dass ein Rauchmelder aufgrund eines Batteriealarms ausgelöst habe. Der Einsatz wurde daraufhin nach 15 Minuten abgebrochen.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell