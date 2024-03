POL-LIP: Detmold. Unfallflucht nach Zusammenstoß mit Pkw-Anhänger

Lippe (ots) - Mittwochabend (27.03.2024) brachen drei bislang unbekannte Tatverdächtige gegen 22:40 Uhr in das ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhren die Täter mit einem neueren Audi-Kombi auf den Parkplatz des Geschäfts. Sie drangen gewaltsam in den Innenraum ein und entwendeten Tabakawaren in unbekannter ...

